فيفبرو ترحب بقرار منح لاعب فرنسي تأشيرة لمغادرة قطر

مدريد، (إفي): أكدت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) الأربعاء أن اللاعب الفرنسي-الجزائري زهير بلونيس تسلم تأشيرة لمغادرة قطر، البلد التي لم يستطع الخروج منها لمشاكل مع ناديه السابق الجيش القطري.

وأعربت (فيفبرو) عن شكرها وامتنانها لجميع المسئولين الذين ساهموا في حل مشكلة بلونيس، الذي سيسافر غدا إلى باريس قادما من الدوحة.

كانت (فيفبرو) قد أعلنت أمس عن قيام ممثلين لها بزيارة قطر غدا ولمدة أربعة أيام للالتقاء بمسئولي كرة القدم وملف مونديال قطر 2022 وللمطالبة باحترام حقوق اللاعبين، وبالأخص حالة بلونيس، حيث كانت تخطط لاصطحابه معها إلى الخارج.

ويحاول بليونس (33 عاما) مغادرة قطر منذ أكثر من عام، لكنه ظل حبيس البلد الخليجي طوال تلك الفترة وحتى اليوم لرفض ناديه السابق خروجه من البلاد، حيث انه وبموجب نظام "الكفالة"، فإن صاحب العمل، الذي يعمل لديه العامل المهاجر، هو الوحيد الذي لديه سلطة تقرير إذا كان سيتم اعطاء هذا العامل تأشيرة خروج لمغادرة البلاد أم لا.

وكان اللاعب ممنوعا من مغادرة قطر مع زوجته وابنتيه حتى يوافق على التخلي عن دعوى قضائية ضد ناديه السابق الجيش بسبب عن عدم تقاضيه راتب عامين.

وأدانت (فيفبرو) نظام الكفالة المعمول به في قطر وأعربت عن أسفها لمطالبة الأندية هناك للاعبين بالتنازل عن مستحقاتهم مقابل السماح لهم بمغادرة البلاد، حتى في حالة فسخ النادي لعقد لاعبه من جانب واحد، ما يعد خرقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسيناقش وفد (فيفبرو) أيضا غدا مثل تلك الوقائع والأخرى الخاصة بانتهاك حقوق العمال في بناء ملاعب مونديال 2022.

وتأتي زيارة وفد (فيفبرو) بعد ساعات من قيام رئيس الفيفا، جوزيف بلاتر، بالدفاع عن تنظيم قطر لمونديال 2022 ، منتقدا وسائل الاعلام الأوروبية بشدة لمهاجمتها قطر.

وقال بلاتر في تصريحاته "هذا ليس عدلا، سندافع عنه. قررنا لعب كأس العالم في العالم العربي واخترنا قطر وسنلعب كأس العالم 2022 في قطر".