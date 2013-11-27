غرق 20 منزل ومحل تجاري بسبب انفجار ماسورة المياه الرئيسية بأسوان

أدى إنفجار ماسورة المياه الرئيسية بشارع السماد بمنطقة الحكروب بمدينة أسوان إلى غرق الشوارع المحيطة بالمنطقة وتسرب المياه لاكثر من 20 منزل ومحل تجارى فى المنطقة الواقعة بين كوبرى اسامة وكوبرى الاسعاف،كما توقفت حركة المرور بالشارع وتم قطع المياه عن المنطقة بالكامل.

وكان هبوط مفاجىء وقع بطريق السماد أثناء مرور السيارة رقم 2498 نقل أسوان، محملة بكمية كبيرة من الطفلة، ما تسبب في إنقلاب جزئى للسيارة وكسر الماسورة العمومية للمياه، والتي أحدثت إنفجارًا أغرق عدد من المنازل و المحلات المجاورة لمكان الكسر .

> وتقدمت الدكتورة “ناهد. م.م” صيدلانية بالمنطقة ببلاغًا إلى قسم ثان يفيد بتضررها من إنفجار الماسورة لأن المياه الناتجة منها وصلت إلى مخزن أدوية خاص بها في الدور الأرضى وأتلفت أدوية بنحو 100 ألف جنيه.

كما قام المواطن أحمد على الراوى بتحرير المحضر رقم 1961 إدارى قسم ثانى أسوان بسبب إغراق المياه لمنزله ومحل تجارى يملكه.

كما قام عدد أخر من الأهالى بتحرير محاضر مماثلة ضد شركة المياة والوحدة المحلية لمجلس ومدينة أسوان.

من جانبها قامت شركة “مياه الشرب” بقطع المياه عن المنطقة بالكامل لحين انتهاء فرق التدخل السريع من إصلاح الماسورة المكسورة.