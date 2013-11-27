أمل عرفة تقدّم "القربان" في دمشق!

انطلقت في دمشق يوم الإثنين عمليات تصوير المسلسل السوري الجديد "القربان"، عن نص الكاتب السوري الشّاب رامي كوسا، فيما يتولّى الإخراج المخرج علاء الدين كوكش.

وتتربّع الفنانة أمل عرفة على قائمة أبطال العمل، إلى جانب كلّ من الفنانين: فايز قزق، ندين تحسين بك، جهاد سعد، سامر إسماعيل...

والعمل اجتماعي معاصر، ويرصد عبر ثلاثين حلقة مجموعة من التصدّعات الداخلية، التّي عصفت بالمجتمع السوري قبل الأزمة، محاولاً تقديم مقاربةٍ دراميّة للمشكلات المحليّة، بتصنيفاتها السياسية والاقتصادية والطائفيّة، وما لهذه المشكلات من تداعيات ونتائج على المكوّن الإنساني السوري.

ويعتبر مسلسل "القربان" العمل الدراميّ السادس الذي يتمّ تصويره في دمشق تحضيراً لموسم دراما رمضان 2014. فبالرغم من الوضع الأمني المتردّي في البلاد، إلا أن صُنّاع الدراما في سوريا مصرّون على إنجاز عملهم وتقديم الأفضل للجمهور.

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