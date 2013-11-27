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بالصور.. قمر خلف "الطفلة الجميلة" على "فيس بوك"

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بالصور.. قمر خلف "الطفلة الجميلة" على "فيس بوك" بالصور.. قمر خلف "الطفلة الجميلة" على "فيس بوك"

نشر معجبو الفنانة السورية قمر خلف عبر صفحات موقع "فيس بوك"، لاسيّما تلك التي تهتم بأخبار المشاهير، صوراً لها وهي طفلة.
وتبدو خلف في الصّور طفلة هادئة جميلة، لم تتغيّر ملامحها كثيراً، إذ لا تزال تحمل نفس قَسَمات الوجه النّاعمة والعيون الخضراء المُضيئة التي تتميّز بها.
وأشاد عدد من روّاد "فيس بوك" بجمال قمر خلف، سواء في طفولتها أو في الوقت الحالي، واعتبر الكثيرون أن جمالها طبيعي ومتميّز عن باقي الفنّانات، خصوصاً أنها لم تجرِ أيّ عمليّات تجميل.
يشار إلى أن الفنانة قمر خلف انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في المسلسل السوري الاجتماعي "نساء من هذا الزّمن"، عن نص بثينة العوض، ومن إخراج أحمد إبراهيم الأحمد.

 

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