السبكي: أنتج فيلماً لحليمة بولند يظهر أنوثتها وجمالها

أكد محمد السبكي لـ"سيدتي نت" أنه معجب بالمذيعة حليمة بولند ونجوميّتها في عالم الفضائيات وحضورها الكبير، وقال: "التقيت بها، وحالياً يجمعنا مشروع سينمائيّ. لكننا في مرحلة الاتفاق على التفاصيل، لأنني أريد أن تُظهر حليمة، من خلال الدور الذي ستقدّمه، جمالها، بواسطة سيناريو قوي".

وأضاف السبكي سوف تجمعنا جلسات عمل خلال الفترة المقبلة، بعد أن اتفقنا على الخطوط العريضة للفيلم.

وكانت بداية القصّة في رمضان الماضي، أثناء عرض إحدى حلقات برنامج "حليمة بوند" على كلّ شاشات روتانا. فكان هناك اتصال يوميّ بالنجوم على الهواء، وتمّت مكالمة مع المنتج المصريّ محمد السبكي، الذى فاجأها على الهواء بعرض تمثيل وبطولة فيلم مصريّ، وقال لها: "أنت مزّة. حرام تبقى في الخليج. لازم تكوني عندنا في مصر، وفيلمك موجود عندي".

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