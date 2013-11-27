الفنانة مروة محمد تستعيد حساباتها والهاكر يعتذر!

نشر موقع "سيدتي نت" يوم أمس (الاثنين) خبر تعرّض الممثلة السعودية مروة محمد لعمليّة قرصنة، طالت حسابها على موقع "فيس بوك"، إضافة إلى بريدها الإلكترونيّ وهاتفها الجوال، ثمّ ابتزازها مادياً من قبل هاكرز اسمه خالد، وحسابه على موقع "تويتر" هو "Cr3zy_Hacker"، الذي طالبها بدفع مبلغ 60 ألف ريال ليُعيد لها حساباتها، أو إفشاء أسرارها ونشر جواز سفرها.

"سيدتي نت" تلقت اتصالاً هاتفياً من الممثلة مروة محمد، وكانت ضحكتها تسبق صوتها، ثم طلبت إيقاف الشخص الذي كُلّف باسترداد حساباتها بنفس طريقة الهاكرز، ثمّ قالت: "الحمد لله. أخيراً استعدت حساباتي. لقد طلبت من ابن عمّي التدخّل والاتصال به والحديث معه على حسابه في "تويتر"، ثمّ انضممت إليهما في نقاش الأسباب التي دعته إلى قرصنة حساباتي، وسأله ابن عمي إن كان يقبلها لأخته وأهله، فقال له إن سبب "تهكيره" لحساباتي هو عدم تجاوبي معه في الخاصّ، خصوصاً بعد أن أرسل لي العديد من الرسائل، من دون أن أعيره أيّ اهتمام. فقال له ابن عمّي: "لو أنها أعارت اهتمامها وردّت على كلّ معجب فستكون تلك مصيبة". ولمّا دخلت معهما في الحوار، وسألته: "لماذا قال إنّني مغرورة"، و"أشوف نفسي عليه". ثمّ خرجت، وبدأت أتابع الحديث بينه وبين ابن عمي. وبعد وقت طويل جداً، أعلن الشخص أنّه اعتزل التهكير، ولن يُهكّر على أحد، وأنّه تاب إلى الله، وسوف يُعيد حساباتي وكلّ الحسابات التي هكّرها". وهكذا أعاد حسابي إليّ، وقمت بتغيير الأرقام السريّة.

وقد توجّهت إلى مروة بالسؤال التالي:

* بما أنه يراقب حساباتك، ألا تعتقدين أنّه تابع الرسائل بيننا خلال اليومين الماضيين، وبالتالي أدرك أنك استعنت بالإعلام لكشفه وشرح معاناتك؟

- لا أستبعد أبداً ذلك، خصوصاً أنّه يتجسّس على هاتفي. وقد نصحني"سيدتي نت" بتقديم بلاغ إلى الشرطة في دبي، وهي قادرة على تحديد موقعه. وبالفعل، كنت أنوي بعد نشر الموضوع في "سيدتي نت" والانتهاء من تصوير بضعة مشاهد من مسلسل جديد أشارك فيه، بتقديم بلاغ ضده. المهم أنّه في النهاية اعتذرمنّي ووعد بعدم تكرار فعلته، وأعلن اعتزاله التهكير.

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