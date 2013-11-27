انتهاء أزمة عمال مجمع الهيدروكربونى بالعين السخنة

قال سعود عمر، القيادى بإتحاد النقابات المستقلة بالسويس، إن المفاوضات بين العمال بالسويس وشركة اتحاد أبناء مصر للتعمير "أبناء حسن علام" وشركة "دراك أند إسكال" للهيدروكربون المسئولين عن إنشاء مجمع الهيدروكربونى بالعين السخنة، نجحت بقبول الشركات بتحرير عقود لعمالة الإنشاءات الهندسية.

وأضاف سعود عمر أنه بذلك تكتمل رحلة التفاوض مع عدد من شركات الإنشاءات الهندسية منها كهروميكا للإنشاءات الهندسية فى محطة كهربة العين السخنة وكذلك شركة "هيتاشى" وغيرها من شركات الإنشاءات الهندسية، معتبرا نجاح المفاوضات خطوة هامة تجاه توفيق العمالة اللارسمية.

> وأشار سعود إلى أن هذا الاتفاق سيستفيد منه حوالى 800 عامل بالشركة.

ووجه سعود الشكر إلى مدير مديرية القوى العاملة خالد أبو بكر ومديرة وحدة العمالة الغير منتظمة بمديرية القوى العاملة ورئيس وحدة المفاوضة الجماعية ومفتش وحدة العمالة غير المنتظمة الذين ساعدوا على نجاح الاتفاقات العمالية.

الجدير بالذكر أن العمال قاموا خلال الفترة الماضية بالاحتجاج والإضراب عن العمال من أجل المطالبة بتحرير عقود عمل.