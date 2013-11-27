دمشق تؤكد أنها ليست معزولة دبلوماسيا

أكدت دمشق اليوم الأربعاء أنها "ليست معزولة دبلوماسيا"، مشيرة إلى وجود 43 بعثة دبلوماسية تمارس عملها على أراضيها، حسب ما ذكرت وكالة الإنباء الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الذى كان يتحدث خلال لقاء سياسى فى جامعة دمشق ان "سوريا تمارس اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول حيث يوجد 43 بعثة دبلوماسية فى سوريا وليست معزولة كما يصف البعض".

واشار المقداد إلى وجود "اتصالات لفتح سفارات لدينا" لافتا إلى أن "معظم سفاراتنا فى الخارج مفتوحة سوى التى لا ترغب سوريا بفتحها".

وكانت عدة دول منها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول مجلس التعاون الخليجى أعلنت عن قطع أو تجميد العلاقات الدبلوماسية مع دمشق احتجاجا على قمع النظام للحركة الاحتجاجية التى اندلعت منتصف مارس 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح أودى بحياة 120 ألف شخص على الأقل، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.