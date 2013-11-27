سليمان يشيد ببيان مجلس الأمن حول تبنى خطوات لدعم لبنان

أشاد الرئيس اللبنانى ميشال سليمان بالبيان الذى صدر عن مجلس الأمن الدولى أمس وتبنى سلسلة الخطوات التى توافقت على تنفيذها المجموعة الدولية لدعم لبنان فى 25 سبتمبر الماضى، وأبرزها عقد اجتماع فى إيطاليا لتعزيز قدرات الجيش اللبنانى، ما يؤكد مرة جديدة نجاح لبنان فى إقامة شبكة أمان لدعم استقراره واقتصاده وقواته المسلحة وجهوده لمعالجة مشكلة اللاجئين السوريين.

وكان مجلس الأمن قد أكد فى بيان له أمس الثلاثاء تأييده لجهود مجموعة الدعم الدولية للبنان من أجل دعمه ومساعدته فى ظل تداعيات الأزمة السورية، معربا عن قلقه العميق من أثر الأزمة فى سوريا على استقرار لبنان، ومناشدا جميع اللبنانيين المحافظة على الوحدة الوطنية فى مواجهة محاولات تقويض استقرار البلاد.

وشدد بيان مجلس الأمن على أهمية أن يحترم جميع الأطراف اللبنانيين سياسة لبنان النأى بالنفس والامتناع عن كل تورط فى الأزمة السورية طبقاً لالتزامها فى إعلان بعبدا، داعيا جميع الأطراف فى لبنان إلى الانخراط بصورة بناءة لتسهيل تشكيل حكومة فى أسرع ما يمكن تحترم المبادئ الديمقراطية والدستورية للبنان وترد بفاعلية على التحديات الأمنية والإنسانية والتنموية المتعددة التى يواجهها لبنان وتلبى واجباته الدولية.

ومن جهة أخرى، أطلع وزيرا المال والإعلام اللبنانيان محمد الصفدى ووليد الداعوق، الرئيس ميشال سليمان على تفاصيل المشكلة بين عناصر الجمراك اللبنانية وفريق إعلامى تابع لمحطة قناة "الجديد" أمس الثلاثاء فى بيروت.

كما أطلع المدعى العام بالوكالة القاضى سمير حمود الرئيس سليمان على المعلومات المتوافرة من خلال التحقيقات عن تفاصيل ما حدث واطلع من المدير العام للجمارك بالإنابة شفيق مرعى على كيفية حدوث الإشكال.