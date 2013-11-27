توتر وقطع طرق فى طرابلس بشمال لبنان

سادت حالة من التوتر وقطع بعض الطرق وإغلاق بعض المحال فى طرابلس بشمال لبنان بسبب الاعتداء على مواطنين من منطقة جبل محسن "علوية"، كذلك بسبب عمليات توقيف من قبل الجيش اللبنانى لمطلوبين بالمدينة.

وخيم التوتر على منطقتى باب التبانة "سنية" وجبل محسن "علوية" على خلفية الاعتداء على اثنين من جبل محسن، كما أغلقت جميع المحال التجارية أبوابها".

على صعيد آخر، دعا الشيخ السلفى داعى الإسلام الشهال جميع مناصريه إلى قطع كل طرقات طرابلس للمطالبة بإطلاق أحد الأشخاص التى تم توقيفها من قبل السلطات اللبنانية.

كما أغلق الأهالى طريق القبة- المشروع بطرابلس احتجاجًا على قيام الجيش باعتقال أحد أبناء المنطقة.