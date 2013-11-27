قائد إسرائيلى: عملية اجتياح غزة آتية لا محالة وتأخرها مسألة وقت

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى سينهى مساء اليوم الأربعاء، تدريباته التى بدأها يوم الأحد الماضى فى مدينة عسقلان المجاورة لقطاع غزة، بهدف التدريب على تنفيذ عمليات عسكرية بغزة تشمل احتلالها مجددا.

وأضافت الصحيفة أن فرقة غزة فى جيش الاحتلال الإسرائيلى ستنهى مناوراتها لمحاكاة عملياتها فى قطاع غزة، والتى استمرت 4 أيام متتالية.

وقال قائد الفرقة ميكى ادلشتاين، إن المناورات تحاكى كل التحديات المختلفة التى يمكن أن تواجهها إسرائيل سواء على الصعيد الاستخبارى أو التكتيكى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التدريب الواسع يأتى بعد مرور سنة على الحرب الأخيرة "عمود السحاب" وفى ظل حالة الهدوء التى تشهدها المنطقة، ومع ذلك فإن قيادات كبيرة فى الجيش تقدر بأن الجولة الجديدة من الحرب مع قطاع غزة قادمة لا محالة، والأمر مسألة وقت، حيث تقوم فرقة قطاع غزة فى الجيش الإسرائيلى بمشاركة سلاح البحرية بهذا التدريب، لمواجهة الحرب القادمة والتى يقدرها قادة الجيش بأنها تستدعى عملية عسكرية برية.