مصدر قضائي: النائب العام أحال “فتيات الاسكندرية” إلى الجنايات عقب لقاء أسرهن مباشرة

كشف مصدر قضائي بارز، عن مفاجأة في قضية حبس فتيات الإسكندرية 11 سنة، وهو رفض النائب العام المستشار هشام بركات للتظلم الذي تقدم به أولياء أمور ومحاميي الفتيات لإخلاء سبيلهن على ذمة القضية وذلك يوم 18 نوفمبر الماضي، وهو ذات اليوم الذي قام النائب العام بإحالة الفتيات والبالغ عددهن 21 فتاة إلى محكمة الجنايات.

> وأضاف أن محامي الفتيات وأسرهن حضروا يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري، إلى دار القضاء العالي وتقابلوا مع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام، حوالي الساعة الواحدة والنصف، وأكدوا له أن مستشار التحقيق مع الفتيات يرغب في إخلاء سبيلهن، إلا أنه لا يقدر على ذلك لأن القرار ليس بيده مما دفعهم إلى اللجوء إلى النائب العام.

> وتابع المصدر: “إلتقى المستشار عادل السعيد بالفعل معهم، وأخذ منهم طلبهم والذي كان من بينه مراعاة الظروف الإنسانية التي وعد النائب العام بها لعدم ضياع مستقبل الفتيات.. وقد وعدهم بأنه سيفحص الطلب، إلا أن القرار لن سيخطروا به من قبل المحامي العام الأول لنيابة الإسكندرية التي تتولى التحقيق”، مؤكدًا أنه تم إجراء عدة إتصالات بمستشار التحقيق لبيان حقيقة موافقته على الإفراج عن الطالبات.

ورجح المصدر أن يكون قاضي التحقيق قد وافق بالفعل، وهو ما دفع المستشار عادل السعيد إلى الإتصال المباشر بالمحامي العام الأول لينابة الإسكندرية، وأخطره برفض طلب الإفراج عن الفتيات وأن النائب العام أصدر قرارا بإحالتهن إلى الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم.