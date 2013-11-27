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النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام أسماء محفوظ و”دومة” بتهمة إهانة السيسي وتهديد الأمن القومي

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النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام أسماء محفوظ و”دومة” بتهمة إهانة السيسي وتهديد الأمن القومي النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام أسماء محفوظ و”دومة” بتهمة إهانة السيسي وتهديد الأمن القومي

أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المطرب والملحن سيف نور، ضد الناشط السياسي أحمد دومة، والناشطة السياسية أسماء محفوظ, والذي يتهمهما فيه بسب وقذف عبدالفتاح وزير الدفاع، وإهانة القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتهديد الأمن القومي للبلاد، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة بالتحقيق.
> كان مقدم البلاغ رقم 16371 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أكد أن المشكو في حقهما يقوموا بتكرار عبارة “يسقط يسقط حكم العسكر”، وهذا ما يعطل خارطة الطريق الذي بدأها الشعب المصري، وأن ظهورهما على التليفزيون يهدد الأمن القومي للبلاد.

وأوضح البلاغ أن المتهمين يقوما بتهديد الأمن القومي وتحريض الفقراء على زعزعة الأمن العام وإيهام الناس أن ما حدث في 30 يونية إنقلاب عسكري ويوهمون الناس أنه لابد من إسقاط دولة القانون والعسكر بالإتفاق مع دول أجنبية لإسقاط الدولة المصرية، مطالبا بمنعهما من السفر ومنعهما من الظهور الإعلامي والتحقيق معهما فورا في الإتهامات الموجهة لهما.

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