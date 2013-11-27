تأييد براءة حسن يوسف وشمس البارودي في سب وقذف عمال شركة استثمارات سياحية

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار كريم نبيل مرجان، براءة الفناة حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، من تهمة سب وقذف عمال شركة استثمارات سياحية تابعة لرجل أعمال، بعدما رفضت المحكمة استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة يوسف وزوجته.

وقضت محكمة جنح الدقي، في وقت سابق، في مايو الماضي، ببراءة الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودى فى الدعوى المقامة من صاحب شركة للاستثمارات السياحية بمنطقة الدقى، والتى تتهمهما بالسب والقذف.

وكانت دعوى قضائية حملت رقم 5724 لسنة 2013، اتهمت الفنان حسن يوسف وزوجته بسب أحد عمال شركة استثمار يمتلكها رجل أعمال، تعمل في مجال السياحة، وذلك بعد مشادة كلامية وقعت بينهم.

وأفاد مقيم الدعوى، إن حسن يوسف وزوجته قاما بسب وقذف عمال الشركة، لأنه مقيم بنفس العمارة، التى توجد بها الشركة، وإنه قال للموظفين ألفاظًا نابية، وكذلك زوجته التى قامت بسب العمال.