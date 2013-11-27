انطلاق ملتقى الأقصر الدولي للتصوير الأحد القادم

يعقد المهندس محمد أبو سعده رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان د. إبراهيم غزالة قوميسير عام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير مؤتمراً صحفي اً فى الواحدة ظهر الأحد 1 ديسمبر – بقاعة السينما بمركز الإبداع الفني – بساحة دار الأوبرا .

> ويتم بالمؤتمر الإعلان عن ترتيبات الدورة السادسة لملتقي الأقصر , وذلك بحضور الفنانين المشاركين فى الملتقى وعددهم 25 فناناً (10 فنانين أجانب و5 فنانين من العرب، بالإضافة إلى 10 فنانين مصريين) .

> ويفتتح د. محمد صابر عرب وزير الثقافة في السادسة مساءً نفس اليوم معرض (ملتقي الأقصر الدولي للتصوير) بقاعة قصر الفنون بدار الأوبرا ، الذي يضم أكثر من 300 عملاً فنياً من إبداعات 120 فناناً من 40 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلي مصر شاركوا بالملتقي علي مدار دوراته الخمس الماضية ، ويستمر المعرض حتي السبت 7 ديسمبر .

> وصرح المهندس محمد أبو سعده. بأن ملتقي الأقصر الدولي لفن التصوير، يأتى دعماً من وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية لمشروعات التطوير من خلال إعادة إحياء مشروع مراسم الأقصر، لإتاحة الفرصة أمام الفنانين المصريين والدوليين، للإبداع في جو تاريخي يزخر بالتراث والآثار المصرية القديمة .

> وأكد د.إبراهيم غزالة مدير مراسم الأقصر الدولية وقوميسير عام الملتقي بأن دورة هذا العام سوف تشهد مشاركة 14 دولة ومنهم : الهند والدومينيكان والبرتغال والصين وسيربيا واليونان ومن الدول العربية الكويت والأردن والإمارات والمغرب والسعودية، بالإضافة إلي دولة “روسيا” ضيف شرف الدورة السادسة للملتقي .

> وتشهد الدورة ايضا تكريم ثلاث شخصيات عالمية ساهمت بدور فعال فى حركة الفن والثقافة وهم : صاحبة السمو الملكى الأميرة (وجدان الهاشمى) الأردن : الحاصلة علي الدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي ، أقميت لها العديد من المعارض في العديد من دول العالم .

> والمستشرق الروسي (ميخائيل بيوتروفسكي) مدير متحف الأرميتاج في بطرسبورغ ، الذي كتب العديد من الدراسات حول تاريخ الإسلام والعرب ، ويتولي بيوتروفسكي منذ عام 1992 إدارة متحف الأرميتاج في بطرسبورغ .

> والفنان المصري (سامي رافع) أستاذ الفنون الجميلة ، كما أبدع وتميز فى مجال الفن الذي يعرض على الجماهير ، ومن أعماله : النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر ،الصور الجدارية لمترو الأنفاق الخط الثاني ، قاعدة مسلة رمسيس الثاني الأثرية أمام مطار القاهرة الدولي ، وغيرها من الأعمال المتميزة .