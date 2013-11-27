“الوزراء” يقر خطة عاجلة لتنمية حلايب وشلاتين وأبو رماد بتكلفة 764 مليون جنيه

أقر مجلس الوزراء، خلال إجتماعه الأسبوعي، اليوم، الأربعاء، الخطة العاجلة للتنمية المتكاملة لقطاع برنيس (حلايب – شلاتين – ابو رماد).

> يأتى هذا فى اطار اهتمام الدولة بهذا القطاع والعمل على تنميته بصفة عاجلة، وذلك عن طريق حصر وإعداد قائمة بالاحتياجات والمتطلبات والمشروعات العاجلة اللازمة لمنطقة حلايب وشلاتين وابو رماد وسرعة تدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات لإعطاء دفعة قوية لتنمية المنطقة.

> وتشمل هذه الخطة العديد من الاجراءات منها على سبيل المثال رفع مساعدات التوطين لعدد 4300 اسرة اسوة باسر الضمان الاجتماعى، الموافقة على التعاقد مع 134 خريج مؤهل عالى ومتوسط من أبناء حلايب وشلاتين و أبورماد لتغطية الوظائف المطلوبة بالوحدات المحلية و الاجتماعية ومديرية التموين، توفير تغطية شبكات المحمول بمنطقة حدربة/ ابو رماد / حلايب، سد العجز فى المدرسين، صدور قرار بتقنين أوضاع وضع اليد بحلايب و شلاتين، تخصيص 600 متر لكل اسرة بمخطط توزيع الاراضى لانشاء مجمعات سكنية وازالة التعديات.

الجدير بالذكر ان هذه الاعمال و المشروعات سوف تتم وفق خطة زمنية خلال عام كامل اعتباراً من شهر نوفمبر2013 حتى نوفمبر 2014، وتقدرالتكلفة التقديرية لهذه المشروعات نحو 764.2 مليون جنيه.