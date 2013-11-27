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هيومان رايتس ووتش: لاجئات سوريات يتعرضن لانتهاكات جنسية في لبنان

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هيومان رايتس ووتش: لاجئات سوريات يتعرضن لانتهاكات جنسية في لبنان هيومان رايتس ووتش: لاجئات سوريات يتعرضن لانتهاكات جنسية في لبنان
قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، الأربعاء، إن لاجئات هاربات من الصراع في سوريا للبحث عن ملاذ آمن في لبنان تعرضن للتحرش الجنسي من جانب موظفين وأصحاب منازل وموظف بمنظمة مساعدات محلية.وأضافت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 12 امرأة وصفن كيف تعرضن لاعتداءات جسدية وللتحرش وضغوط لممارسة الجنس، ولم يبلغن السلطات بهذه الحوادث، خوفًا من الانتقام من جانب المنتهكين، أو خوفا من الاعتقال لأنه ليس لديهن الوثائق المطلوبة.وقالت ليزل جيرنثولتز، مديرة إدارة حقوق المرأة بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»: «النساء اللاتي هربن من الموت والدمار في سوريا يجب إيجاد ملاذ آمن لهن وليس التعرض لانتهاكات جنسية في لبنان».وقالت لاجئة تدعى «هالة»، 53 عامًا، من دمشق لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» إنها تعرضت للتحرش الجنسي في 9 منازل من عشرة عملت فيها لرعاية نفسها هي وأطفالها الأربعة.وقالت المنظمة إن أصحاب العمل الذكور حاولوا التحرش بها وإجبارها على ممارسة الجنس أو إجبارها على تزويج ابنتها البالغة من العمر 16 عامًا. وتوقفت عن العمل وتعتمد الآن على مساعدات من الكنيسة.وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تعاملت مع إحدى الحالات في الشهور الثلاثة الأخيرة للاستغلال الجنسي والتحرش الذي تعرضت له عدة لاجئات على يد موظف بمنظمة إغاثة محلية، وعزل الموظف بعد إحالة القضية الى السلطات الدينية السنية المحلية لكن لم يتم إبلاغ الشرطة.وحثت «هيومان رايتس ووتش» السلطات اللبنانية والأمم المتحدة على تحسين الحماية للاجئات ومساعدتهن على الإبلاغ عن أي انتهاكات.

كما حثت الدول المانحة على زيادة تمويل الإسكان والطعام والرعاية الصحية للاجئين لتقليل احتمالات تعرضهن للاستغلال.

وقالت «جيرنثولتز»: «تحتاج والوكالات إلى فتح أعينها على المضايقات الجنسية والاستغلال لهؤلاء اللاجئات وعمل كل ما هو ممكن لوقف ذلك».

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