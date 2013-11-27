أنجولا تنفي اضطهاد المسلمين.. و«الأزهر» يطالبها بنبذ محاولات «التشرذم الطائفي»

نفي سفير أنجولا بالقاهرة، أنطونيو داكوستا فرنانديز، ما تردد عن قيام بلاده باضطهاد المسلمين، وهدم المساجد، مؤكدًا أن أنجولا بلد «ديمقراطي» يقبل في أرضه كل الديانات.

وقال سفير أنجولا بالقاهرة في تصريحات، الأربعاء: «منذ استقلال بلادنا منذ 38 عامًا، وهي تفتح أبوابها لكل الانتقادات، ولكل من يريد أن ينشئ منشآت دينية بشرط وجود التصاريح اللازمة»، مضيفًا أنه «قبل استقلال أنجولا لم يتواجد بها أي مسلم، والآن ومنذ اللحظة الأولى بعد حصول أنجولا على الاستقلال تم تشييد 57 مسجدًا في أنحاء متفرقة منها».

وقال السفير الأنجولي إنه يتحدى كل من ردد وجود اضطهاد للمسلمين، وعلى رأسهم «المصري اليوم»، و«الأزهر» بقوله «إنهما يستطيعان الذهاب إلى أنجولا ويريان على أرض الواقع إذا كان هناك اضطهاد للمسلمين أم لا».

وأوضح أن «المشلكة الأخيرة بدأت عندما تلقت وزارة العدل 194 طلبا بالبناء كان من بينها طلبات لبناء كنائس ومسجد واحد»، مشيرًا إلى أن «كل الطلبات لم يتم إعطاء التصريح لها بالبناء، وفي ذات الوقت لم يتم رفض منح التصريح».

وتساءل «فرنانديز» عن السر وراء « الحملة المغرضة»، التي تتعرض لها بلاده حاليًا، وقال «هناك حملة مغرضة تتعرض لها أنجولا، لأن نموها سريع، وتعيش في سلام وتناغم بين جميع الأديان».

وشدد السفير على أن السلطات في بلاده لم تقم بهدم أي مسجد، لأن نسبة المسلمين في البلاد تتراوح بين 5 و6% من عدد السكان»، لافتًا إلى أن «عددا من الطلاب الأنجوليين يدرسون الدين الإسلامي في جامعة الأزهر، وكذلك في السعودية والسودان واليمن».

وعلّق بقوله: «كيف يكون هناك اضطهاد للمسلمين في أنجولا، ونقوم بإرسال طلابنا للدراسة في الأزهر؟»، مؤكدًا أن بلاده «علمانية» ودستورها «يؤكد أنها دولة قانون وتحترم الحريات الدينية».

وأضاف أن أنجولا صديقة لكل الدول وعلى رأسها مصر، ولديها علاقات مع دول كثيرة عربية وإسلامية، مستطردًا «ونحن نفخر بأن هناك سفارة لفلسطين في أنجولا ويرفرف عليها العلم الفلسطيني».

من جانبه، أعرب الأزهر الشريف عن تمنياته للشعب الأنجولي بكل طوائفه أن «يتعايشوا بسلام وأخوّة، وينبذوا كل محاولات التشرذم الطائفي، ومحاولات تمييز طرف على طرف، أو إقصاء طرف لحساب آخر».

وقال الدكتور أحمد الطيب، فى تصريحات، الأربعاء: «نأمل أن يكون ما تناقلته الأنباء عن هذا الأمر غير صحيح، لأنه يتنافى مع الحرية الدينية، وأبسط الحقوق الإنسانية، ومبادئ التسامح والتعايش السلمي»، داعيًا المواطنين المسلمين في أنجولا أن يكونوا «دعاة سلام وأمن وأخوة وطنية».

كما أعرب الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، عن ارتياحه لتأكيد الحكومة الأنجولية احترام حرية العبادة للمسلمين على أراضيها، وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن قرار هدم المساجد «يُعبر عن روح ضيقة، وغير متسامحة، كما يمثل استفزازًا ليس لمسلمي أنجولا فحسب، بل لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم، فضلاً عن أنه يعبر أيضًا عن عنصرية، وتطرف، وتحريض ضد المسلمين في هذه البلاد».

وأضاف: «هذا القرار لا يخدم التعايش وحوار الحضارات، الذي يسعى المسلمون إليه، بل يُعد تطورًا خطيرًا مناهضًا للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح، واحترام حقوق الإنسان، التي تحمل أهمية كبيرة للهدوء المجتمعي والسلام، كما أنها تعمق مشاعر الكراهية والتمييز ضد المسلمين وغيرهم».

ودعا مفتي مصر المسلمين في أنجولا إلى عدم الاستجابة لتلك «الاستفزازات»، وأن «يعبروا عن استيائهم بالوسائل والأساليب العقلانية والحضارية، التي تنسجم مع الصورة الحقيقية المشرقة لسماحة الإسلام»، مطالبًا مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، وقادة وشعوب الدول العربية والإسلامية بالتصدي لمثل هذه الانتهاكات العنصرية، التي ترسخ الكراهية والعنف بين الشعوب».