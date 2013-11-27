عماد متعب يقدم أوراقه لكأس العالم بهدف للأهلي في الجونة

قاد عماد متعب مهاجم الأهلي فريقه للفوز على الجونة وديا بهدف دون مقابل في إطار استعداداته لكأس العالم للأندية الشهر المقبل.

أحرز متعب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وأراح محمد يوسف المدير الفني للأهلي شريف إكرامي حارس المرمى ومحمد نجيب ومحمد أبو تريكة بالإضافة إلى استبعاد أحمد عبد الظاهر.

وشارك متعب في المباراة أساسيا ليستعيد مستواه تدريجيا على أمل مشاركته في كأس العالم للأندية في ظل إيقاف أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق.

وجاء الهدف بعدما انطلق وليد سليمان بالكرة قبل أن يمرر عرضية يواجهها متعب بالقدم مباشرة داخل الشباك.

ويسافر الأهلي لمغرب في السابع من ديسمبر المقبل على أن تواجه الوداد المغربي وديا في الثامن من نفس الشهر قبل انطلاق المونديال بمواجهة جوانزو الصيني في الـ14.