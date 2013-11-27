أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عماد متعب يقدم أوراقه لكأس العالم بهدف للأهلي في الجونة

Google+ Print
عماد متعب يقدم أوراقه لكأس العالم بهدف للأهلي في الجونة عماد متعب يقدم أوراقه لكأس العالم بهدف للأهلي في الجونة

قاد عماد متعب مهاجم الأهلي فريقه للفوز على الجونة وديا بهدف دون مقابل في إطار استعداداته لكأس العالم للأندية الشهر المقبل.

أحرز متعب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وأراح محمد يوسف المدير الفني للأهلي شريف إكرامي حارس المرمى ومحمد نجيب ومحمد أبو تريكة بالإضافة إلى استبعاد أحمد عبد الظاهر.

وشارك متعب في المباراة أساسيا ليستعيد مستواه تدريجيا على أمل مشاركته في كأس العالم للأندية في ظل إيقاف أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق.

وجاء الهدف بعدما انطلق وليد سليمان بالكرة قبل أن يمرر عرضية يواجهها متعب بالقدم مباشرة داخل الشباك.

ويسافر الأهلي لمغرب في السابع من ديسمبر المقبل على أن تواجه الوداد المغربي وديا في الثامن من نفس الشهر قبل انطلاق المونديال بمواجهة جوانزو الصيني في الـ14.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع