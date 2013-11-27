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جمال حمزة: اتفقت مع الزمالك على العودة في يناير

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جمال حمزة: اتفقت مع الزمالك على العودة في يناير جمال حمزة: اتفقت مع الزمالك على العودة في يناير

أكد المهاجم جمال حمزة لاعب الزمالك السابق على اتفاقه مع أيمن يونس عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة على العودة للفريق الأبيض في يناير المقبل.

وكان حمزة لاعبا في صفوف الزمالك قبل الانتقال إلى ماينتس الألماني لمدة شهرين قبل فسخ تعاقده والعودة للجونة في يونيو 2010.

وقال حمزة لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "اتفقت مع يونس على العودة للزمالك في يناير"، وتابع "شرف كبير لي أن أعود لبيتي الذي تربيت فيه".

وكان اللاعب قد أكد على رغبته في العودة للزمالك والاعتزال فيه، مشيرا إلى أنه سيتقاضى أقل راتب بين اللاعبين.

وخاض حمزة رحلة احتراف في العراق وجورجيا قبل العودة إلى ، ويخوض حاليا تدريبات مع فريق الزمالك لإعداده بدنيا قبل التوقيع لأي نادي في صفقة انتقال حر في يناير المقبل.

وأتم "جلست مع قيادات الوايت نايتس واتفقت معهم على العودة للزمالك في يناير".

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