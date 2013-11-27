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الداخلية التركية: أكثر من 500 تركي انضموا إلى صفوف جبهة النصرة في سوريا

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الداخلية التركية: أكثر من 500 تركي انضموا إلى صفوف جبهة النصرة في سوريا الداخلية التركية: أكثر من 500 تركي انضموا إلى صفوف جبهة النصرة في سوريا

جاء في تقرير لوزارة الداخلية التركية أن أكثر من 500 مواطن تركي توجهو إلى سورية للانضمام لصفوف المجموعات المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية هناك.

وأشار التقرير الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية اليوم إلى أن المواطنين الأتراك ينضمون لتنظيم “جبهة النصرة” المرتبط باالقاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام.

وأكد التقرير مقتل 88 شخصًا من أؤلئك الذين انضموا إلى صفوف المجموعات المسلحة في المعارك مع القوات الحكومية السورية، وكان 13 منهم من عناصر جبهة النصرة. وتم إعداد هذا التقرير استنادًا إلى معطيات المخابرات والشرطة التركية.

 

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