4 ديسمبر .. ” فيلا 69 ” في بانوراما الفيلم الأوروبي بالقاهرة

تشارك المخرجة أيتن أمين بفيلمها فيلا 69 في الدورة السادسة من بانوراما الفيلم الأوروبي بالقاهرة، والذي تقام فعالياتها في الفترة من 27 نوفمبر – تشرين الثاني حتى 7 ديسمبر – كانون الأول، وذلك ضمن قسم أفلام العمل الأول، والذي انطلق للمرة الأولى العام الماضي، ويهدف إلى عرض الأعمال الأولى المميزة لصناع الأفلام حول العالم، والتي حصلت أفلامهم على جوائز في المحافل والمهرجانات العالمية .

ويُعرض فيلا 69 يومي الأربعاء 4 ديسمبر – الساعة 6:30 مساءً في سينما جلاكسي بالمنيل، والسبت 7 ديسمبر الساعة 9:30 مساءً في سينما أمريكانا بلازا بـ 6 أكتوبر .

فيلم فيلا 69 هو التجربة الأولى للمخرجة أيتن أمين، وكتب السيناريو محمد الحاج بالاشتراك مع محمود عزت، وهو إنتاج مشترك بين شركة فيلم كلينك وشركة أفلام ميدل وست التي أسسها المخرج وائل عمر. ويقوم ببطولته خالد أبو النجا والنجمة الشابة أروى جودة، مع الفنانة الكبيرة لبلبة .

وكان فيلم فيلا 69 قد فاز بـجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم من العالم العربي، وذلك ضمن مسابقة آفاق جديدة بالدورة السابعة من مهرجان أبوظبي السينمائي الذي استضاف أيضاً العرض العالمي الأول للفيلم يوم 29 أكتوبر – تشرين الأول، وأعلنت لجنة التحكيم إن فيلم فيلا 69 استحق الجائزة لـ”تصويره عائلة في المجتمع المصري المعاصر تمر بأزمة، من وجهات نظر مختلفة وبحب وفكاهة وتسامح”.

وتدور أحداث الفيلم حول حسين الذي يعيش في عزلة ببيته، ولكن تأتيه شخصيات من ماضيه لتقتحم عزلته ونمط حياته الأناني الذي يتغير بعد وصول شقيقته وابنها سيف، ونتيجة لذلك يتعرض لتحول جذري في نظرته الجامدة للحياة.