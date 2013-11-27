"الإحصاء": 9829 جنيهاً متوسط إنفاق الأسرة على الطعام والشراب سنوياً

كشف بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2012-2013، والذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن 37،6% نسبة الإنفاق السنوى للأسرة على الطعام والشراب بمتوسط سنوى قدره 9829 جنيهًا، بينما وصلت نسبة الإنفاق السنوى على المسكن ومستلزماته 18،1% بمتوسط سنوى قدره 4736 جنيهاً.

وقال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز، إن متوسط الإنفاق السنوى على التعليم للأسرة المصرية التى لديها أفراد ملتحقون حالياً بلغ 2518.9جنيه بنسبة 9.6% من إجمالى الإنفاق السنوى للأسر لإجمالى الجمهورية 3771 جنيهاً فى الحضر1575جنيهاً فى الريف، وذلك طبقا لمؤشرات الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2012- 2013 الذى أعلنه اليوم.

وأضاف الجندى، أنه فيما يتعلق بالتوزيع النسبى للإنفاق السنوى للأسرة على التعليم طبقا لبنود الإنفاق على التعليم جاءت كالتالى: 38،1% نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية بمتوسط إنفاق سنوى 960 جنيها من إجمالى الإنفاق على التعليم لإجمالى الجمهورية.

وأضاف التقرير، أن 30.6% هى نسبة المصروفات والرسوم الإدارية، ويأتى بعد ذلك نسبة الإنفاق على الانتقالات بنسبة 11،5% يليها الكتب المدرسية والأدوات المكتبية بنسبة 11،3% من إجمالى الإنفاق على التعليم.

وسجلت الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية فى الحضر أعلى مرتبة فى الإنفاق على التعليم، حيث بلغت 37،2% بمتوسط إنفاق 1402 جنيه سنويا، وسجلت فى الريف نسبة 39،8% بمتوسط إنفاق 627 جنيهاً سنوياً من إجمالى الإنفاق على التعليم، مشيراً إلى أن نسبة الإنفاق السنوى على الخدمات والرعاية الصحية بلغت 9،2% بمتوسط سنوى قدره 2416 جنيهاً.

وأكد التقرير أن 2% والتى تعتبر أقل نسبة إنفاق سنوى للأسرة على الثقافة والترفيه بمتوسط سنوى قدره 527 جنيهاً، يليها الاتصالات بنسبة 2،3%بمتوسط سنوى قدره 597 جنيهاً.