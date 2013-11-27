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بالصور.. محافظ المنوفية يشهد ختام مشروع تحسين جودة الخدمات الحكومية‎

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شهد الدكتور أحمد فوزى، محافظ المنوفية، الجلسة الختامية لمشروع تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمحافظتى المنوفية والمنيا، والذى نفذته الجمعية المصرية للتسويق والتنمية فى إطار برنامج الشراكة العربية، والذى ينفذ فى عدة دول عربية، شهد الجلسة الختامية المستشار عدلى حسين، محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، واللواء حسن حميدة، محافظ المنوفية والمنيا الأسبق، والدكتور جمال حماد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والأستاذ عاصم عبد المعطى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا.

استعرضت الدكتور عزة الريس، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق والتنمية، مراحل المشروع وأدواته وأهدافه، حيث أكدت أن المشروع له هدفان، هدف بعيد المدى وهو تحسين جودة الخدمات الحكومية، وهدف فورى وهو تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الوحدات الحكومية، وقد تم تدريب 50 فرداً، وإنتاج 28 مدربا من خلال الدورات، حيث قاموا بتدريب 3000 فرد فعليا، كما تم استهداف 5000 فرد من خلال المنتدى الإلكترونى وزاد الرقم عن المتوقع خلال عام إلى 45 ألف فرد قاموا بزيارة المنتدى.

وأشارت عزة الريس، أن وسائل المشروع تلخصت فى الحلقات النقاشية والمنتدى الإلكترونى والنشرات الإرشادية وورش العمل والمسح الميدانى، مشيرة إلى أنه تم عمل 32 ورشة عمل بالمحافظتين، كما تم رفع الوعى لدى 4528 مواطناً.

وأسفر المشروع عن أعداد مدونة السلوك الوظيفى كإلزام تطوعى للموظفين، وتم اعتمادها بحى المعادى لتصبح إلزامية لكل الموظفين، ويتم من خلالها رصد الالتزام بالقوانين والالتزام بقيم النزاهة والالتزام بالشفافية والالتزام بنظم المساءلة والالتزام بالاقتصاد والفعالية، كما رصد المشروع ارتفاع جودة الخدمات الحكومية بالمنوفية من 25% إلى 28% فى نهاية المشروع وفى المنيا تم رفع جودة الخدمات الحكومية من 18% فى بداية المشروع إلى 28% فى ختام المشروع.

وتم عرض مبادرات الشباب فى المحافظتين منها مبادرة منياوى، وضد الفساد ناوى، ومبادرة حديقة بلدنا المقدمة من شباب المنوفية.

وأكد محافظ المنوفية، أن تحسين جودة الخدمات الحكومية هى محور هام من محاور التنمية الشاملة، والتى تهدف للارتقاء بحياة المواطن واحترام حقوقه وآدميته فى الحصول على الخدمة بصورة سهلة وميسرة، مؤكدا دعمه التام للمشروع، وللمشروع الجديد للجمعية والخاص بأدوات المساءلة الحكومية من خلال المعايير المعترف بها عالميا.

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