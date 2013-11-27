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عبد ربه: الإسماعيلي سيخسر غريب .. وجيلنا مازال يمتلك الكثير ليقدمه

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عبد ربه: الإسماعيلي سيخسر غريب .. وجيلنا مازال يمتلك الكثير ليقدمه عبد ربه: الإسماعيلي سيخسر غريب .. وجيلنا مازال يمتلك الكثير ليقدمه

يؤمن حسني عبد ربه لاعب وسط فريق الإسماعيلي أن جيله والذي يضم لاعبين مثل أحمد فتحي مازال يمتلك الكثير ليقدمه للمنتخب وعلى المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد ربه لـFilGoal.com "جيلنا من اللاعبين مازال يمتلك الكثير ليقدمه للمنتخب وعلى المستوى الدولي، المدير الفني للمنتخب سوف يكون المسؤول عن إختياراته من اللاعبين الذين سيدفع بهم في التشكيل".

يذكر أن حسني عبد ربه قد أتم عامه الـ29 مؤخرا وسبق له اللعب لأندية ستراسبورج الفرنسي والنصر واتحاد جدة السعوديين وأهلي دبي الإماراتي بالإضافة للإسماعيلي.

وأضاف "شوقي غريب مدرب طموح ويحمل أهداف يسعى لتحقيقها كما أنه إضافة للفريق وسوف يكون له بصمات وسيخسره الإسماعيلي في حال اختياره مدربا للمنتخب لكنها في النهاية مسؤولية وطنية لابد أن يتكاتف الجميع لنجاحها".

وتابع عبد ربه "غريب خبرة في تدريب المنتخبات وسوف تتم الاستفادة منه في حالة إختياره لتدريب الأول".

ويعد شوقي غريب الأقرب لتولي تدريب منتخب خلفا للأمريكي بوب برادلي بعد فشله في التأهل لكأس العالم 2014 بالخسارة أمام غانا.

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