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عمر جابر: مستحيل أن ألعب للأهلي .. ولكن فتحي مثلي الأعلى

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عمر جابر: مستحيل أن ألعب للأهلي .. ولكن فتحي مثلي الأعلى عمر جابر: مستحيل أن ألعب للأهلي .. ولكن فتحي مثلي الأعلى

أكد عمر جابر لاعب وسط الزمالك أنه يستبعد فكرة اللعب للأهلي في يوم ما، مشيرا إلى أنه يتمتع بعقلية مشجع درجة ثالثة وليس مجرد لاعب كرة قدم محترف.

وقال عمر جابر لبرنامج (الكورة على كبير) مع وائل شيتوس يوم الأربعاء: "اللعب للأهلي مستحيل تماما، أنا زملكاوي منذ عامي الخامس وأقرب إلى أنني مشجع ولست لاعب كرة في الزمالك".

ويلعب جابر منذ الصغر في الزمالك، وتم تصعيده -21 عاما- للفريق لأول تحت ولاية حسام حسن في موسم 2009.

وأضاف "أحضر المباريات في المدرجات قبل أن أصبح لاعبا للزمالك، لذا فاللعب للمنافس التقليدي مستحيلا بالنسبة لي".

ولكن جابر استدرك "مثلي الأعلى هو أحمد فتحي وأتمنى أن أصبح مثله وأصل إلى ما وصل إليه".

ويلعب أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن ووسط الملعب، وهما المركزين اللذين يجيد فيهما عمر جابر ناشيء الزمالك.

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