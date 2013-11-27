مجلس الوزراء: الجيش والشرطة يخوضان حربًا ضد إرهاب الإخوان في سيناء

قال مجلس الوزراء، إن البلاد تمر بمرحلة بمرحلة فاصلة في تاريخ الوطن، حيث تخوض قوات الجيش والشرطة حربًا ضد ما وصفه البيان بـ “إرهاب تنظيم الإخوان” في سيناء.

وأضاف المجلس، خلال بيان صادر ، اليوم، الأربعاء، إن عناصر الإخوان تحاول إشاعة الفوضى في البلاد، بهدف منع الدولة من إتمام خارطة الطريق، المُتفق عليها في 3 يوليو الماضي.

وأكد البيان ان المجلس يتابع تطورات الاحداث التي تشهدها البلاد، منذ إصدار قانون التظاهر، بقلق بالغ، لافتًا إلى إصرار عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم على عدم الامتثال لأحكام القانون والاعتداء على رجال الشرطة الذين يطبقون القانون، بهدف نشر الفوضى.

> وكانت مظاهرات اندلعت أمس، الثلاثاء، أمام مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون تنظيم التظاهر.