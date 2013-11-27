اكتشاف 3 حالات غدة نكافية بمدارس دمياط

أعلن الدكتور السعيد طرباى مدير فرع التأمين الصحى بدمياط فى بيان صادر

> عن التأمين الصحى اليوم الأربعاء، عن اكتشاف 3 حالات إصابة بالغدة

> النكافية، وهم عمار مصطفى أحمد مدرسة الزخرفية بالشعراء وإبرار حامد

> الحصى مدرسة عبد السلام عارف وبلال عصام بحيرى مدرسة شطا رقم 2

> إضافة إلى اكتشاف حالتين، إحداهما بالتهاب الكبدى الوبائى وهى الطفلة مريم

> محمد اللبان بمدرسة الجمرك بدمياط وإصابة ياسمين ابو الوفا بمدرسة عمربن

> الخطاب بوباء الجديرى.