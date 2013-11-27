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اكتشاف 3 حالات غدة نكافية بمدارس دمياط

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اكتشاف 3 حالات غدة نكافية بمدارس دمياط اكتشاف 3 حالات غدة نكافية بمدارس دمياط

أعلن الدكتور السعيد طرباى مدير فرع التأمين الصحى بدمياط فى بيان صادر
> عن التأمين الصحى اليوم الأربعاء، عن اكتشاف 3 حالات إصابة بالغدة
> النكافية، وهم عمار مصطفى أحمد مدرسة الزخرفية بالشعراء وإبرار حامد
> الحصى مدرسة عبد السلام عارف وبلال عصام بحيرى مدرسة شطا رقم 2
> إضافة إلى اكتشاف حالتين، إحداهما بالتهاب الكبدى الوبائى وهى الطفلة مريم
> محمد اللبان بمدرسة الجمرك بدمياط وإصابة ياسمين ابو الوفا بمدرسة عمربن
> الخطاب بوباء الجديرى.

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