أعلن الدكتور السعيد طرباى مدير فرع التأمين الصحى بدمياط فى بيان صادر
> عن التأمين الصحى اليوم الأربعاء، عن اكتشاف 3 حالات إصابة بالغدة
> النكافية، وهم عمار مصطفى أحمد مدرسة الزخرفية بالشعراء وإبرار حامد
> الحصى مدرسة عبد السلام عارف وبلال عصام بحيرى مدرسة شطا رقم 2
> إضافة إلى اكتشاف حالتين، إحداهما بالتهاب الكبدى الوبائى وهى الطفلة مريم
> محمد اللبان بمدرسة الجمرك بدمياط وإصابة ياسمين ابو الوفا بمدرسة عمربن
> الخطاب بوباء الجديرى.
اكتشاف 3 حالات غدة نكافية بمدارس دمياط
أعلن الدكتور السعيد طرباى مدير فرع التأمين الصحى بدمياط فى بيان صادر