أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا

طاقة مظلمة غامضة تهدد بتمزيق الكون

Google+ Print
طاقة مظلمة غامضة تهدد بتمزيق الكون طاقة مظلمة غامضة تهدد بتمزيق الكون

يواصل العلماء تقديم روايات جديدة عن نهاية العالم، وفي هذه المرة تقول روايتهم إن النهاية لن تمس كوكب الأرض وحده بل الكون قاطبة. أعلن علماء فيزياء الفلك من المرصد الفضائي "بلانك" أن الكون ستحطمه طاقة مظلمة غامضة، ستمزق الفراغ بعد مليارات السنين.
وقد تمكن المسبار الفضائي "بلانك" من قياس الإشعاعات الخلفية الفضائية التي تعتبر بمثابة صدى الانفجار الكبير، الذي بدأ كل شيء منه قبل مليارات السنين. تكونت هذه الطاقة بعد مضي 380 ألف سنة على نشوء الكون بدرجة حرارة تعادل 2700 درجة مئوية. وتقع هذه الإشعاعات اليوم في منطقة الموجات الدقيقة "الميكروويف" وقد انخفضت درجة حرارتها إلى 2.7 درجة مئوية.
توصل العلماء بعد إجراء حسابات معقدة إلى أن نسبة 4.9 بالمئة تعود للمادة المرئية (الكواكب، المجرات، الغبار والغازات الفضائية) و26.8 بالمائة إلى المادة المظلمة أما الباقي 68.3 بالمائة، فيعود إلى الطاقة المظلمة التي تشكل خطرا كامنا. ويعلن العلماء أن الكون يتوسع باستمرار منذ الانفجار الكبير، بسبب القوة الطاردة للطاقة المظلمة، ويلاحظ أن المواقع القريبة من بعضها تتباعد بصورة بطيئة في حين تزداد سرعة ابتعاد المتباعدة، وهذا يعني أن أي مجرتين تبتعدان عن بعضهما بسبب توسع الطاقة المظلمة أسرع فأسرع. هذه الطاقة لا يعرف عنها إلا القليل جدا، وإذا استمر الوضع كما هو عليه حاليا فإن تمزق الكون أمر لا مفر منه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بعد هاتفها “القنبلة”.. سامسونج تطلق “جالاكسي إس 8”

بعد هاتفها “القنبلة”.. سامسونج تطلق “جالاكسي إس 8”