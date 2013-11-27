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بسبب فستان ساندي تلغي مشاركتها في "تاراتاتا" في اللحظات الأخيرة

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بسبب فستان ساندي تلغي مشاركتها في "تاراتاتا" في اللحظات الأخيرة بسبب فستان ساندي تلغي مشاركتها في "تاراتاتا" في اللحظات الأخيرة

بعد موافقتها على الظهور في إحدى حلقات برنامج "تاراتاتا" دون مقابل مادي، عادت الفنانة المصرية ساندي واشترطت مبلغ خمسة آلاف دولار ثمناً للفستان الذي ترتديه.
وقالت بعض المصادر في البرنامج لـ"سيدتي نت"، إنّ ساندي سألت عما إذا كان هناك أجر مقابل ظهورها في الحلقة، ولما كانت الإجابة بالنفي أبدت موافقتها، وتم فعلياً حجز تذاكر الطيران ولكن في الساعة الثانية من صباح يوم السفر، اتصلت ساندي بأحد القائمين على البرنامج في بيروت، وطلبت مقابل ظهورها الحصول على مبلغ خمسة آلاف دولار قيمة الفستان الذي ترتديه، لأنها لا ترتدي إلا الملابس الـسينييه على حد تعبيرها، وعندما قوبلت بالرفض، رفضت الظهور واعتذرت ما ورط فريق عمل البرنامج، فسافرت بدلاً منها المطربة التونسية سوار للحلول ضيفة في البرنامج.

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سيدتي