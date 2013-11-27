مأمورو جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة يعودون للعمل بعد إضراب 5 ساعات

عاد العشرات من العاملين بجمارك قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم الأربعاء إلى أعمالهم بعد إضرابهم عن العمل لمدة 5 ساعات إحتجاجا على تدخل رجال الشرطة فى عملهم الفنى ومراجعة الطرود التى يتم الإفراج عنها .

قالت أحلام سلامة رئيس الإدارة المركزية لجمارك قرية البضائع نجحت جهود قيادات الجمارك مع العاملين فى إقناعهم بالعودة إلى أعمالهم وتسيير الطرود القادمة من الخارجية والبضائع المصدرة إلى خارج مصر ومراعاة لظروف الإقتصاد المصرى وعدم تأثره بسبب إضرابهم .

أضافت أجريت إتصالات مع المسئولين الأمنيين من أجل التنسيق فى العمل لخدمة حركة البضائع بالقرية وعدم وجود تضارب فى الإختصاصات أو تدخل بعض الجهات الأمنية فى صميم العمل الفنى لرجال الجمارك و يتم خلال الساعات القادمة عقد إجتماعات بين رجال الجمارك والشرطة لحل الأزمة بين الطرفين وحتى لا يكرر رجال الجمارك الإضراب عن العمل حرصا على مصلحة مصر .

كان العشرات من رجال جمارك البريد السريع، أضربوا عن العمل إحتجاجا على تدخل رجال مباحث قرية البضائع فى عملهم وإنضم إليهم باقى رجال الجمارك فى كل ساحات قرية البضائع لمدة 5 ساعات مما تسبب فى وقف عمليات الإفراج عن البضائع أو شحنها إلى خارج البلاد .