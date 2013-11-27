أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مأمورو جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة يعودون للعمل بعد إضراب 5 ساعات

Google+ Print
مأمورو جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة يعودون للعمل بعد إضراب 5 ساعات مأمورو جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة يعودون للعمل بعد إضراب 5 ساعات

مطار القاهرة

عاد العشرات من العاملين بجمارك قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم الأربعاء إلى أعمالهم بعد إضرابهم عن العمل لمدة 5 ساعات إحتجاجا على تدخل رجال الشرطة فى عملهم الفنى ومراجعة الطرود التى يتم الإفراج عنها .

قالت أحلام سلامة رئيس الإدارة المركزية لجمارك قرية البضائع نجحت جهود قيادات الجمارك مع العاملين فى إقناعهم بالعودة إلى أعمالهم وتسيير الطرود القادمة من الخارجية والبضائع المصدرة إلى خارج ومراعاة لظروف الإقتصاد المصرى وعدم تأثره بسبب إضرابهم .

أضافت أجريت إتصالات مع المسئولين الأمنيين من أجل التنسيق فى العمل لخدمة حركة البضائع بالقرية وعدم وجود تضارب فى الإختصاصات أو تدخل بعض الجهات الأمنية فى صميم العمل الفنى لرجال الجمارك و يتم خلال الساعات القادمة عقد إجتماعات بين رجال الجمارك والشرطة لحل الأزمة بين الطرفين وحتى لا يكرر رجال الجمارك الإضراب عن العمل حرصا على مصلحة مصر .

كان العشرات من رجال جمارك البريد السريع، أضربوا عن العمل إحتجاجا على تدخل رجال مباحث قرية البضائع فى عملهم وإنضم إليهم باقى رجال الجمارك فى كل ساحات قرية البضائع لمدة 5 ساعات مما تسبب فى وقف عمليات الإفراج عن البضائع أو شحنها إلى خارج البلاد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي

مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

ردًا على طلب تدخل مصر لإنقاذ الآثار السورية.. "الآثاريين العرب": مستعدون

ردًا على طلب تدخل مصر لإنقاذ الآثار السورية.. "الآثاريين العرب": مستعدون