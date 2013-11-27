أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ السويس يلتقى بمجلس إدارة مركز ألمانيا للحام

Google+ Print

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس وأعضاء مجلس إدارة مركز اللحام وممثلى وزارة الصناعة والتدريب الصناعى وشركة الترسانة البحرية وشركة مهارات الزيت والغاز والمهندس محمد مرسى السكرتير العام المساعد بجولة تفقدية لمركز اللحام والأقسام المختلفة به والتقى بالفنيين والعاملين بالمركز .

ترأس اللواء العربى السروى محافظ السويس، أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد لمركز السويس ألمانيا للحام بحضور أعضاء مجلس الادارة ومديرى المركز وممثلى كلية هندسة البترول والتعدين .

وفى اللقاء تم مناقشة عدة موضوعات منها بدء الدورات بالمركز واستكمال قاعات التدريب والمعامل والمعدات والأجهزة اللازمة للتدريب فى مجال اللحام واللحام تحت الماء .

كما تم استعراض مقترح لوضع سياسة تسويق فعالة للمركز بما يحقق الهدف من إنشائه ويتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة فى ظل مشروع تنمية محور قناة السويس .

1.jpg

G5296014ab1458.jpg

G5296014b91c7c.jpg

G5296014c242d8.jpg

G5296014d03f01.jpg

G5296014f115fb.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365