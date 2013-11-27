محافظ السويس يلتقى بمجلس إدارة مركز ألمانيا للحام

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس وأعضاء مجلس إدارة مركز اللحام وممثلى وزارة الصناعة والتدريب الصناعى وشركة الترسانة البحرية وشركة مهارات الزيت والغاز والمهندس محمد مرسى السكرتير العام المساعد بجولة تفقدية لمركز اللحام والأقسام المختلفة به والتقى بالفنيين والعاملين بالمركز .

ترأس اللواء العربى السروى محافظ السويس، أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد لمركز السويس ألمانيا للحام بحضور أعضاء مجلس الادارة ومديرى المركز وممثلى كلية هندسة البترول والتعدين .

وفى اللقاء تم مناقشة عدة موضوعات منها بدء الدورات بالمركز واستكمال قاعات التدريب والمعامل والمعدات والأجهزة اللازمة للتدريب فى مجال اللحام واللحام تحت الماء .

كما تم استعراض مقترح لوضع سياسة تسويق فعالة للمركز بما يحقق الهدف من إنشائه ويتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة فى ظل مشروع تنمية محور قناة السويس .