محافظ البحيرة يفتتح الحضانة التعليمية لمدرسة تحسين الصحة بدمنهور

افتتح اليوم الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة، المبنى الجديد للحضانة التعليمية بمدرسة تحسين الصحة بمدينة دمنهور التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة، وخدمة أطفال المدينة والتى تم تجهيزها على أحدث النظم التعليمية الحديثة.

كما تم افتتاح معرض المشغولات الفنية والمعرض اليدوى لمنتجات التلاميذ والمدرسات بالجمعية.

وقد أشاد محافظ البحيرة بدور الجمعية النسائية لتحسين الصحة ومشروعاتها الخدمية المتنوعة والتى تتمثل فى مشروع المرأة العاملة ونادى المسنين وخدمة المرأة المعيلة.

حضر الافتتاح آيات شعراوى – رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة وجمعة زكرى – وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد الحلوانى – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وإبراهيم التداوى مدير مديرية التعليم واللواء فتحى عبد الغنى – رئيس مدينة دمنهور.