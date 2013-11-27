حفل نانسي عجرم وحسين الجسمي بنكهة مصرية

"تسلم إيدينك" بهذه الأغنية بدأ حسين الجسمي حفل افتتاح "كايرو فيستيفال" أحدث مدينة ترفيهية في مصر، وهو الاحتفال الذي حضره مجموعة كبيرة من النجوم ورجال الأعمال تقدمهم وزير الدولة الإماراتي الدكتور أحمد سلطان أحمد الجابر، وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية المرموقة في مصر، فضلاً عن الفنانين حسين فهمي وإلهام شاهين وليلى علوي وزوجها والإعلامي وخيري رمضان.

الجسمي أبدع في تقديم أغانيه ومنها العديد من الأغاني في حب مصر، كما أبدعت الفنانة نانسي عجرم بأغنية "أنت مصري" التي ألهبت الحفل وزادت حماس الحاضرين، وقدمت نانسي أيضا مجموعة كبيرة من أغانيها الرائعة التي يعشقها جمهورها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"