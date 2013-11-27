Vanessa Hudgens تنافس جميلات بوليوود

بيروت – هدى زين

احتفلت الممثلة والمغنية Vanessa Hudgens ، نجمة "HighSchool Musical" بعيد ميلاد أختها مرتدية زياً هندياً رائعاً.

وخلال الحفلة، التي أقامتها Stella شقيقة النجمة Vanessa Hudgens للاحتفال بعيد ميلادها الثامن عاشر، ارتدت Vanessa ساري هندياً باللون الأخضر القاتم، مع اكسسوار ذهبي رائع، وكانت إطلالتها غاية في الجاذبية والجمال، لدرجة أنها نافست أو ربما تخطت جميلات بوليوود، أمثال Aishwarya Rai وKareena Kapoor وPriyanka Chopra.

ومن المتوقع أن تنقل هذه الإطلالة Vanessa، البالغة من العمر 25 عاماً، من عالم هوليوود إلى عالم بوليوود، إذا نالت إعجاب المنتجين والمخرجين، فتكون بداية حياة مهنية جديدة لها، وربما تكون دعوة مبطنة من Vanessa لصنّاع السينما في بوليوود.

فما رأيكم بإطلالتها، وهل يمكن لـ Vanessa Hudgens أن تنافس جميلات بوليوود التي قد تصل المنافسة بينهن إلى حدّ الشجار.