فيتامين "أ" يساعد فى علاج العمى الليلى

تعانى دول النامية من انتشار الأمراض المعدية والقاتلة والتى تصيب الأطفال بسبب نقص المناعة مثل الحصبة والجدرى المائى، وقد أوصت العديد من الدراسات بضرورة إعطاء الأطفال فيتامين أ كعلاج فعال لتلك الأمراض.

ويقول "موقع فيتامين شوب" إن نقص فيتامين (أ) من الأمراض الشائعة فى الدول النامية، وقد أظهرت بعض الدراسات إن مرض الحصبة من الأمراض الشائعة والتى تسبب الوفيات بنسبة تتخطى الـ30% فى دول العالم الثالث، وأضافت أن الحصبة تسبب نقص فيتامين (أ) بالجسم.

وأضاف الموقع أن فى بعض الحالات يجب إعطاء المكملات الغذائية من فيتامين (أ) تصل إلى 400،000 وحدة دولية فى اليوم الواحد، وأسفر ذلك عن علاج أسرع، ومضاعفات أقل، وعدد أقل من الوفيات التى تحدث بسبب الإصابة بالالتهاب الرئوى، وقالت إحدى الدراسات التى نشرت على نفس الموقع إن تناول كبار السن فى إنجلترا 10 جرامات يوميا من زيت كبد سمك القد (التى تحتوى على حوالى 40،000 وحدة دولية من فيتامين A، بالإضافة إلى فيتامين (د) وأحماض أوميجا 3 الدهنية) يساعد على حمايتهم من الإصابة بالالتهاب الرئوى، بالإضافة إلى أنه يقوى الجهاز المناعى.

مشيرا إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال توصى بتناول جميع الأطفال المصابين بالحصبة بفيتامين (أ) أن تعطى لفترة قصيرة جرعة عالية من هذا الفيتامين، كما أنه يخفض الوفيات المرتبطة بالحصبة فى الأطفال فى المستشفى مع الحالات الشديدة يجب فقط أن تؤخذ جرعات كبيرة من فيتامين (أ) تحت إشراف الطبيب.

وأضاف الموقع أن نقص فيتامين (أ) يؤثر على القدرة البصرية للإنسان، ويسبب الإصابة بمرض الغشى الليلى أو العمى الليلى، وذكر الموقع إن الإصابة بهذا المرض تكون ناتجة بسبب تناول وجبات غذائية منخفضة الأطعمة الحيوانية والتى تعتبر المصدر الرئيسى للفيتامين (أ)، ويتواجد هذا الفيتامين فى البيض ومنتجات الألبان، واللحوم.

وأضاف الموقع، يحدث نقص فيتامين (أ) نتيجة لاضطرابات الهضمية وتسبب الإصابة بمرض السيلياك، وأثبتت دراسة ذكرت على نفس الموقع أجريت على 6 أشخاص من خلال التغيير فى النظام الغذائى ممن يعانون من الاضطرابات الهضمية، وأظهرت النتائج أن من تناول فيتامين (أ)، وأظهروا تحسنا بالنسبة لوظائف الجهاز الهضمى، بالإضافة إلى التكيف مع الظلام، أن تلقى كميات أكبر من فيتامين (أ)، إما مصابين بأمراض الجهاز الهضمى.