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مجلس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة الأحداث عقب إصدار قانون التظاهر

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مجلس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة الأحداث عقب إصدار قانون التظاهر مجلس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة الأحداث عقب إصدار قانون التظاهر

حازم الببلاوي

عقد مجلس الوزراء اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لمناقشة عدد من القضايا والملفات الداخلية المهمة في مقدمتها تطورات الأحداث الجارية في الشارع المصري عقب تنفيذ قانون الحق في تنظيم التظاهر والاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق اعتراضا على القانون.

كما استعرض المجلس تقريرا أمنيا حول الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، إضافة إلى ما تم تنفيذه من إجراءات على صعيد تشجيع الاقتصاد المصري في ضوء حزمة التحفيز الاقتصادية التي قررتها والبالغة 29 مليار.

وبحث المجلس الجهود المبذولة لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

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