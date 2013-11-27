مصطفى البرغوثى: اغتيال شبان الخليل مجزرة يندى لها جبين الإنسانية

قال الدكتور مصطفى البرغوثى العضو فى المجلس التشريعى الفلسطينى، والأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية" الفلسطينية، إن اغتيال جنود الاحتلال الإسرائيلى ثلاث مواطنين فلسطينيين الليلة الماضية، فى بلدة "يطا" جنوب الخليل، يعد "استباحة لدماء الشعب الفلسطينى ومجزرة بشعة يندى لها جبين الإنسانية".

وأضاف البرغوثى فى تصريحات نشرها المركز الإعلامى لحكومة حماس، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل" تنصب نفسها القاضى والجلاد، وأن قتلها المواطنين بدم بارد ومع سبق الإصرار هو بمثابة جريمة حرب ومخالفة لكل الأعراف الدولية يجب محاسبة إسرائيل عليها.

وأشار البرغوثى إلى أنه آن الأوان لوقف المفاوضات ورفع الغطاء عن جرائم الاحتلال والاستيطان فى ظل استخدام إسرائيل تلك المفاوضات غطاء لعدوانها واستيطانها، موضحا أن الجريمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال فى بلدة "يطا" فجر اليوم الأربعاء، رفعت عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 23 شهيدا منذ بدء المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل".