موظفو جمارك لبنان يضربون عن العمل بسبب برنامج تليفزيونى

نظمت نقابة المخلصين الجمركيين فى لبنان اعتصامًا داخل ميناء بيروت، وأعلنت التوقف عن العمل، اليوم، استنكارًا لما اعتبروه تعرضا لمديرية الجمارك من قبل قناة الجديدة التليفزيونية اللبنانية.

وأدى الإضراب إلى أزمة وقود فى بعض المحطات نتيجة توقف شركات النفط عن تسليم البنزين والمازوت إلى المحطات بسبب عدم حضور موظفى الجمارك إلى مكاتبهم.. وتواجد البنزين فى أغلب المحطات، ولكن هناك زحام فى كثير منها، بينما أكد العاملون فى المحطات أنهم لم يتلقوا اليوم كميات جديدة وأنهم يبيعون من المخزون القديم لديهم.

وطالبت نقابة أصحاب المحروقات وزير المالية محمد الصفدى التدخل وإيجاد حل لقضية الجمارك والمحروقات بأسرع وقت ممكن.

وقال المدير العام للجمارك شفيق مرعى، إن المديرية بصدد تقديم شكوى ذم بحق فريق قناة "الجديد" (بعد أن وجه إليه مذيع بالقناة اتهامات بالفساد عبر مكبر صوت بعد أن رفض شفيق مرعى مدير الجمارك مقابلته ضمن برنامج تليفزيونى استقصائى حول الفساد فى مؤسسة الجمارك).

ومن جانبه، قال نقيب المخلصين الجمركيين غسان سوبرا، إنه لا يحق لأى شخص أن ينادى لمدير عام ويسيء إليه، مطالبا مذيع قناة الجديد بأن يلجأ للطرق القانونية.

> وفقا لما ذكرته قناة الجديد فإن أمن الجمارك اعتدى على طاقم القناة بعد أن استخدموا مكبر صوت لتوجيه اتهامات إلى مدير عام الجمارك بشأن الفساد فى دائرته بعد أن رفض لقائهم رغم حصولهم على موافقة وزير المالية، ثم تم إلقاء القبض على طاقم قناة الجديد وأحالتهم للسلطات القضائية، مما أثار ردود فعل منددة من قبل وسائل الإعلام اللبنانية وسياسيين من قوى مختلفة.

وفى المقابل أكد وزير الإعلام اللبنانى وليد الداعوق أن القضاء وضع يده على قضية اعتداء رجال الجمارك على فريق عمل قناة "الجديد" ويحقق فيها وسيتخذ الاجراءات اللازمة والعقوبات الصارمة بحق كل من خالف القوانين.

واعتبر الداعوق أن هذا الموضوع حساس ويجب على السلطات أن تعتبر أن الموضوع الإعلامى مهم وعليها أن تكون شفافة معتبرا ان الجميع سيرتدع بمجرد معاقبة المرتكبين.

وعن وجود نية لقيام عناصر الجمرك بتحركات مضادة دعما للمدير العام للجمارك بالإنابة شفيق مرعي..قال إن القضاء هو المرجع الأول والأخير وهو الذى يحدد الإطار الصحيح من المرتكب ومن خالف القانون.

وعن دعوة مديرية الجمارك قناة "الجديد" إلى اعتماد الموضوعية قال ان البعض يعتبر انه حدثت بعض الاستفزازات ولكن مهما حدث لا شيء يبرر الذى رأيناه بالأمس والعملية الإعلامية الاستقصائية جرت بشكل عادى ولا شيء يبرر الاعتداء الذى رأيناه على شاشة التلفزيون.

وعما إذا اكتشف فسادا فى وزارة الإعلام .. قال وليد الداعوق"الفساد مستشرى فى كل الأمكنة".