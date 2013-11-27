المعطف المطري..يقربك من نجوم السينما

ربما تكون موجة الأمطار التي يشهدها كثير من الدول العربية هي الفرصة الذهبية لإعادة الاعتبار للمعطف المطريّ "Trench coat". بدأ هذا المعطف بالظهور في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى في أمريكا وأوروبا، خصوصاً في بريطانيا، التي تعتبره واحداً من أيقوناتها في عالم الموضة. وقد تحوّلت هذه القطعة، بمرور الوقت، إلى جزءٍ أساسيّ من أناقة الرجل، الذي يريد أن يواجه تقلّبات المناخ بهندامٍ مرتّب. وما يُميّز هذا المعطف أنه كلاسيكيّ بامتياز، وأنّ التغييرات التي تطرأ عليه لا تمسّ شكله الأصليّ، الذي يعتمد بشكل أساسٍ على الخامة الخفيفة المقاومة للمطر أولاً وعلى الخطوط الضيقة التي تظهر في منطقة الكتفين والخصر. يتميّز هذا المعطف بالخصر المزموم في الأغلب بحزام من نفس الخامة. وعموماً، يمكن القول إنّ هذا المعطف أنيق دائماً، فيما يرى آخرون أنه يحمل في طياته كثيراً من الغموض الذي يغلّف شخصيّة الرجل؛ وربما يعود هذا الأمر إلى أبطال السينما، الذين روّجوا لهذه المفاهيم، ومنهم همفري بوغارت Humphrey Bogart في فيلم كازبلانكا "Casablanca"، وهاريسون فورد Harrison Ford في فيلم"Blade Runner"؛ والقائمة تطول.

وإذا قررت أن تضيف المعطف المطريّ إلى دولاب ثيابك في هذا الشتاء، فإنّ أمامك كثيراً من الاختيارات التي تتعلّق أولاً بالطول، الذي يصل في أغلب الأحيان إلى ما فوق الركبة تماماً. ولكن هنالك معاطف بأطوال مختلفة، قد تصل إلى الكاحل أحياناً. وإذا كنت رشيقاً، فأنت حرّ في اختيار ما يناسبك، أمّا الرجل الذي يشكو من زيادة في الوزن، فإنّ المعطف البسيط الخالي من الإضافات هو الأنسب بالنسبة إليه، وعليه أيضاً تزرير المعطف من الأسفل وحتى الياقة، من أجل مزيد من النحافة. أمّا عن اختيار الخامة، فإنّ القطن الثقيل المقاوم للمطر هو الاختيار الكلاسيكيّ. ولكن يمكن اختيار القطن البوبلين لأيّام الخريف والربيع والصوف الغابردين لأيّام الشتاء الباردة. وأمامك أيضاً طيف من الألوان، منها الكريمي والرمادي والأزرق الملكي والأسود، فيما قدّمت دار "بيوبيري" معاطف مطر بألوان ميتاليكيّة. وأخيراً، لا ننسى الوشاح الذي يضيف مزيداً من الأناقة إلى هذه القطعة، والذي يمكن أن يكون الوشاح سائباً أو يعقد حول الرقبة.

نصيحة ذهبية: يجب أن يكون هذا المعطف مناسباً تماماً لقياسك. وعليك تجنّب اختيار القياسات الكبيرة، وألا تستمع لنصيحة البائع الذي يطلب منك أن تقيسه فوق الثياب الثقيلة، لأنّ هذا يفقده شكله الكلاسيكيّ الجميل.

وإليك إضمامة من المعاطف المطريّة التي تقيك المطر وتكمل أناقتك وتغلف طلّتك بغموض جميل يقرّبك من نجوم السينما: