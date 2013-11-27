"الكرفس" يساعد الجسم على حرق الدهون

يحتاج الشخص العادى إلى الخضروات الطازجة فى طعامه اليومى لضمان سلامته وصحته وحمايته من الأمراض، فما بالك بالشخص الذى يعانى من مشكلات مرضية بالفعل متمثلة فى زيادة الدهون والوزن بلا داع؟ .

الدكتور محمد المنيسى، استشارى الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أوضح أن أى إنسان لا غنى فى طعامه عن الخضروات بأنواعها، ويجب أن تحتوى وجباته اليومية على معدل جيد يكاد يكون ثابتا يوميا من الخضروات بأنواعها وخاصة الورقيات الخضراء لاحتوائها على فيتامينات وعناصر هامة جدا يحتاجها الجسم.

وأضاف منيسى "الجسم يحتاج إلى العناصر الموجودة فى الخضروات الطازجة بشكل يومى، عكس الاعتقاد أن طبق السلطة والخضروات بأنواعها غير هامة فى اليوم، ويكفى تناولها فى الأسبوع مرتين، فهذه المعلومة مغلوطة كليا، والتصرف الصحى هو أن يقوم الشخص بتناول الخضروات بشكل يومى ويعتاد عليها، ويجعلها طبقا رئيسيا بشكل يومى.

من أهم الورقيات الخضراء، كما أوضحها المنيسى، الكرفس النفاذ الرائحة، فالكرفس الأخضر له رائحة نفاذة وجملية وطعم لذيذ إذا ما أضيف على الطعام أو السلطة، فيحسن طعمها كثيرا ويضفى مذاقا مختلفا ورائعا.

وشدد منيسى، على أهمية تناول الكرفس الأخضر فى حالة جيدة ويفضل أن يكون طازجا، لما فيه من عناصر ومعادن وفيتامينات عدة لا يمكن حصرها، وتفيد فى بناء الجسم وتقويته بشكل عام، ولا يزيد الوزن على الإطلاق بل يساعد الجسم على حرق الدهون، إذا ما أضافه الشخص فى طعامه على الدوام أو تناوله فى طبق السلطة اليومى، أو تم عصره على هيئة سائل.

وحذر منيسى، فى نفس السياق من تناول الكرفس بإفراط وعلى معدة خاوية، حتى لا يؤذى المعدة بشكل مباشر، ويتسبب فى الإضرار بها، ومن المعروف احتوائه على كميات كبيرة من عنصر الكالسيوم المفيد للعظام.