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محمد عادل: الداخلية طالبتني بإلغاء تظاهرات اليوم ولن نخضع

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محمد عادل: الداخلية طالبتني بإلغاء تظاهرات اليوم ولن نخضع محمد عادل: الداخلية طالبتني بإلغاء تظاهرات اليوم ولن نخضع

محمد عادل المتحدث باسم 6 أبريل

قال المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل محمد عادل أن إستمرار إستخدام القوة في فض المظاهرة السلمية بالمخالفة لحديث رئيس الوزراء الذي أعلن بتشكيل لجنة لتعديل القانون هو إشاره إن الحركة مستمرة ولن تتراجع حتي إسقاط القانون .

وأوضح عادل أنه تلقى مكالمة من وزارة الداخلية تطالبه بإلغاء تظاهرات اليوم في شارع طلعت حرب بحجة أنها لا تملك تصريح وإلغاء المؤتمر الصحفي التى تعتزم الحركة عقده اليوم، مؤكدًا أن المؤتمر والتظاهرات لن يتم إلغائها، قائلًا “شعب هوه إللي منح للمظاهرة تصريح، إقبضوا علي الشعب كله” .

وشدد عادل أنه علي رئيس الجمهورية عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي إعلان وقف العمل بقانون منع التظاهر الغير دستوري حتي يكون هناك إمكانية للحديث حول المستقبل.

 

 

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