موسى يمهل الأزهر والكنيسة والنور 60 دقيقة للتوافق حول تفسير مبادئ الشريعة

أعطى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ممثلو اأزهر والكنيسة والنور، مهلة حتى الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم للتوافق الفقرة الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة اﻻسﻻمية بديباجة الدستور، ملوحا انه في حالة عدم التوافق سيلجأ للتصويت على المقترحات.

> من جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكي عضو اللجنة انه اقترح نص توافقي حول تفسير كلمة مبادئ الشريعة اﻻسﻻمية بالديباجة وهو ” مبادئ الشريعة هي اﻻحكام قطعية ادﻻلة واﻻجتهاد بقواعده وفقا لما جاء باحكام المحكمة الدستورية العليا، ﻻفتا الى ان الكنيسة اعترضت عليه فيما تحفظ عليه حزب النور.

فيما قال محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ اﻻزهر وعضو اللجنة، ان اﻻزهر يريد توضيح لمبادئ الشريعة بالديباجة وهذا ﻻ يختلف عن احكام المحكمة الدستورية العليا، ﻻفتا الى انه في حالة التوافق ﻻبد ان يكون النص منضبط وشرعي دون ان ينتقص من الكلمة وإﻻ سيكون لﻻزهر موقف اخر.