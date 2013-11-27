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انتهاء مؤتمر جامعة سوهاج الدولي لجراحة اليد بالغردقة

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أكد نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية الذي أقيم في مدينه الغردقة أن عقد هذا المؤتمر الدولي الكبير على ارض الغردقة في هذه الفترة الزمنية الحرجة تعبيراً عن الأمن والآمان الذي تشهده محافظات الصعيد، مشيراً إلي أن الاستقرار الذي تعيشه الجامعة أدى إلي طفرة في شتي المجالات، من حيث إنجاز الأبحاث العلمية التي تم تقديمها من قسم جراحة العظام ضمن فعاليات هذا المؤتمر وأن الجامعة تدعم بكل إمكانياتها فى مثل هذه المؤتمرات العلمية، حرصًا منها علي إبراز الاستقرار الأمني والسياسي والتأكيد على حضارة العظيمة .

وذكر الشاذلي صالح رئيس المؤتمر أنه قد شارك بالمؤتمر 18 من علماء جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية من دول مختلفة مثل أمريكا وكندا وإسبانيا والهند بالإضافة إلى رومانيا وإيطاليا والسعودية والكويت وقطر وليبيا، كما ساهم 300 من أساتذة جراحه العظام واليد وأساتذة العلاج الطبيعي من مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم أبحاث بالمؤتمر.

وأضاف حسان النعماني سكرتير عام المؤتمر أن من أهم التوصيات التي جاءت بالمؤتمر إبراز أخصائي العلاج الطبيعي كشريك رئيسي في علاج إصابات اليد ودوره الهام في مرحلة ما بعد الجراحة، وتبادل الخبرات من خلال الاشتراك في المؤتمرات العلمية القادمة بين جراحين اليد المصرية وجراحين اليد في الدول المتقدمة الأجنبية، وكذلك ضرورة إنشاء المعامل الميكروسكوبية التجريبية لتدريب الأطباء الجدد على مبادئ وأسس الجراحات الميكروسكوبية، إضافة الي إعداد بروتوكول لعلاج اصابات الأعصاب وخاصة علاج شلل الضفيرة العصبية الناتج عن الطرق، وتفعيل دور الجراحات الميكروسكوبية لإنقاذ الإطراف واليد من البتر بعد الإصابة الناتجة من حوادث الطرق.

وأكد الخبراء الأجانب على دعمهم للمؤتمر الدولي القادم لجراحات اليد الذي سوف يشهد تطورًا في الأداء وإدخال الجديد في عمليات الجراحات الميكروسكوبية من خلال جذب المذيد من الخبراء في هذه الجراحات من مختلف أنحاء العالم .

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