انسحاب الحراك الجنوبي من مؤتمر الحوار الوطني اليمني بشكل نهائي

أعلن الحراك الجنوبي في اليمن انسحابه من مؤتمر الحوار الوطني بشكل نهائي.

واتهم القيادي الجنوبي محمد علي أحمد رئيس مؤتمر شعب الجنوب الذي يرأس فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قوى صنعاء النافذة بمحاولة السيطرة على الحوار ومخرجاته , والالتفاف على لجنة الستة عشر ” 8+ 8″.

كما اتهم الأمانة العامة للمؤتمر بتحريض ممثلي الحراك على الانشقاق ، لافتا إلى أن الضمانات والوعود التي قدمتها الدول الراعية لمكون الحراك الجنوبى لم تكن حاضرة على المستوى المطلوب.

وأكد عدم عودة الحراك للحوار إلا في ظل تفاوض بين دولتين “شمال وجنوب” واصفا مؤتمر الحوار بأنه “مؤامرة تاريخية على القضية الجنوبية”.

وخيم التوتر على العديد من المدن والمناطق في جنوب وشرق اليمن بينما ساد الهدوء الحذر الشوارع بالعاصمة صنعاء رغم حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد حاليا وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني ، حيث تتسارع وتيرة العنف والأعمال المسلحة وسط استعدادات أمنية مكثفة وتحذيرات وزارة الداخلية من مغبة أي خروج على القانون.

أ ش أ