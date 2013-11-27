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محافظ المنيا يؤكد إنشاء كوبري بني مزار وازدواج الطريق الزراعي بجداول زمنية محددة

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محافظ المنيا يؤكد إنشاء كوبري بني مزار وازدواج الطريق الزراعي بجداول زمنية محددة محافظ المنيا يؤكد إنشاء كوبري بني مزار وازدواج الطريق الزراعي بجداول زمنية محددة

أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أنه تم دفع العمل بمشروعات الطرق والكباري والرصف للانتهاء منها خلال الفترة القادمة وتحديد جداول زمنية محددة لإلزام مسئولي هيئة الطرق والشركات المنفذة بها أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مسئولي هيئة الطرق والكباري بحضور حسين سعد وكيل وزارة هيئة الطرق والكباري وبهاء محمد مدير هيئة الطرق والكباري بالمنيا ومسئولي شركات التنفيذ.

وقال المحافظ أن هيئة الطرق وشركات التنفيذ حددت يوم 30 يناير القادم للانتهاء من كافة أعمال الكتلة الخرسانية للكوبري والذي يربط طريق الشيخ فضل ببني مزار بطريق رأس غارب بالبحر الأحمر وبالطريق الصحراوي الغربي عابراً الطريق الصحراوي الشرقي بكوبري بطول 220 متر وعابراً نهر النيل بكوبري بطول 800 متر وكذا يعبر الطريق الزراعي الغربي القاهرة أسوان فوق خطوط السكة الحديد وترعه الإبراهيمية بكوبري بطول 400 متر .

وأضاف أنه سيتم عقب ذلك البدء فى إجراءات الرصف والتجميل لمطالع ومنازل كوبري بنى مزار والإنارة ليكون جاهزا للافتتاح والعمل بكامل كفاءته في 30 أبريل 2014م لبدء العمل .

وأشار المحافظ إلى التزام هيئة الطرق والشركات إلى الانتهاء من أعمال ازدواج ورصف الطريق الزراعي من مغاغة حتى المنيا فى موعد أقصاه 15 فبراير القادم.

وأكد المحافظ أنه سيتم تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتكليف رؤساء المراكز والمدن برفع أى شكوى للمحافظ شخصياً لحلها فوراً.

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