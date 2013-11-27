محافظ القليوبية يطالب المسؤلين بتوفير حياة كريمة للمواطنين

ترأس اليوم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك بحضور المهندس محمد طنطاوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس احمد عصمت السكرتير العام المساعد، واللواء مليجي فتوح مساعد مدير أمن القليوبية، ووكلاء المديريات الخدمية، ورؤساء المدن والأحياء .

ووجه عبد الظاهر المسؤلين بإزالة كافة المطبات الموجودة بالشوارع حتي تساعد علي حل مشكلة القمامة، كما طالبهم بإنارة جميع الشوارع، كما أبدي عبد الظاهر، استيائه من أداء المسؤلين بالمحافظة .

وطالب المحافظ، رؤساء المدن بعمل لقاء أسبوعي بكل مدينة للمواطنين وتسهيل إجراءات الترخيص ما دام داخل الحيز العمراني والتنظيم، كما طالب رؤساء الأحياء والمدن بعمل حملات شعبية مكثفة علي مناطق مساكن المحافظة لإزالة كافة تراكمات القمامة .

وأمر المهندس محمد عبد الظاهر بسرعة البدء في إنشاء محطة جديدة للمياه بقرية ميت عاصم ببنها، كما أمر بسرعة البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية ميت الدريج.