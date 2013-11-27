بالصور.. أمن الإسكندرية يفض تظاهرة لنشطاء بقنابل الغاز

تظاهر ظهر اليوم العشرات من حركة كفاية – حزب الدستور – 6 ابريل – الاشتراكيين الثوريين – التيار الشعبى – حملة لازم، وهتف المتجمهرين ضد الداخلية والقوات المسلحة.

حيث تم إلقاء القبض على أحد الناشطين وحاول المتظاهرين تحريرة، وتم الإفراج عنه فى مكان الواقعة، وعقب ذلك هتف المتظاهرين ضد الداخلية، وقاموا بسبهم بألفاظ نابية، فتم إنذار المتظاهرين بضرورة فض التظاهرة حسب القانون ولكن الناشطين رفضوا ذلك فقامت قوات الأمن بإطلاق 3 قنابل غاز مسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين ولم يتم إلقاء القبض على أحد.

وكانت قد دعت القوى السياسية مع الكيانات الثورية الاخرى لعمل فعالية امام المحكمة البحرية بالمنشية للتنديد بما حدث أمس بما أسموه تجاوزات من قبل الداخلية والقبض على بعض الثوار، والتنديد بقانون التظاهر بما فيه قمع للحريات.