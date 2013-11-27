أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اجتماع لأعضاء الخمسين الذين جمدو عضويتهم لبحث قضية المقبوض عليهم

Google+ Print
اجتماع لأعضاء الخمسين الذين جمدو عضويتهم لبحث قضية المقبوض عليهم اجتماع لأعضاء الخمسين الذين جمدو عضويتهم لبحث قضية المقبوض عليهم

الخمسين

اعلن حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الاعضاء الذين قرروا تعليق عضويتهم باللجنة، أمس، سيعقدون اجتماعًا فى وقت لاحق عقب رفع الجلسة الأولى لبحث قضية المقبوض عليهم من المتظاهرين أمام مجلس الشورى.

وقال فى تصريحات له اليوم، أن الإفراج عن المقبوض عليهم والمحتجزين بقرار من النيابة العامة وعددهم 24 يحتاج إلى قرار سياسى .

وحذر من سعى البعض لتعطيل البعض عمل لجنة الخمسين معلنا أن هناك من يسعى إلى عدم انتهاء اللجنة من عملها فى موعدها المحدد وأن هذا يهدد مستقبل والاستقرار المطلوبين فى هذه المرحلة مؤكدا حرصه والاعضاء على انتهاء عمل اللجنة فى موعدها وبدء التصويت النهائى على مواد الدستور.

وأضاف أن لجنة الخمسين ليس لها اى علاقة بالاحداث الجارية ولكنها اعترضت فقط على طريقة التصدى للمتظاهرين الذين جاؤوا ليعبروا عن رفضهم لعمل اللجنة.

وردا على سؤال حول ضرورة احترام قانون تنظيم التظاهر السلمى، قال عبد الرازق أن هناك عشرات القوانين لاتستحق الاحترام ولذا فان هذا القانون جاء لتقييد حق التظاهر وأنه اذا لجا اى فرد إلى المحكمة الدستورية العليا طاعنا عليه فاننى اعتقد أنه سيلغى لانه جاء ليصادر حق الاعتصام والاضراب والتظاهر بالمخالفة لاحكام القانون والدستور.

واشار إلى أن اثنين فقط من الاعضاء هما من جمدا عضويتهما وهما محمد ابو الغار وخالد يوسف والباقى قرر الانسحاب من جلسة الأمس بعد الاحداث التى وقعت امام مجلس الشورى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي

مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

ردًا على طلب تدخل مصر لإنقاذ الآثار السورية.. "الآثاريين العرب": مستعدون

ردًا على طلب تدخل مصر لإنقاذ الآثار السورية.. "الآثاريين العرب": مستعدون