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جنح سيدي جابر ترفع محاكمة فتيات الإخوان للاستراحة

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جنح سيدي جابر ترفع محاكمة فتيات الإخوان للاستراحة جنح سيدي جابر ترفع محاكمة فتيات الإخوان للاستراحة

 

فتيات الإخوان داخل الحجز

رفعت هيئة محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية الجلسة الثانية لمحاكمة فتيات الإخوان للاستراحة وتواجه المتهمات تهم إثارة أعمال شغب بمنطقة رشدي وقطع الطريق وتحطيم عدد من المحال التجارية كما تواصل محكمة الأحداث محاكمة 7 فتيات قصر على خلفية نفس القضية.

وشهدت الجلسة مرافعة دفاع المتهمات الذين طالبوا بوقف نظر الدعوى وتعليقها إلى حين إنتهاء نيابة أمن الدولة من تحقيقاتها في إحدى الإتهامات الموجهة الى الفتيات وهي الإنضمام الى جماعة محظورة، موضحين أن طلبهم هذا طبقاً للقانون الذي ينص على أن المتهم يعاقب بالحكم الأشد وبالتالي إذا أحيلت الفتيات الى محكمة الجنايات على خلفية تهم الإنضمام الى جماعة محظورة فأنهم يكونوا قد حوكمن مرتين.

ودفع المحامين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وعدم المعقولية وعدم جدية التحريات بالإضافة الى بطلان إحالة النيابة الفتيات الى المحاكمة بالقانون 10 لسنة 14 وذلك لتعارضه مع نصوص ميثاق حقوق الإنسان والذي قامت بالتوقيع عليه، كما دفعوا ببطلان القبض لإتسامه بالعشوائية لافتين الى أن الغرض منه كان السيطرة على الوقفة.

وشهدت الجلستين حضور القتيات بملابس السجن البيضاء وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة من وزارة الداخلية في تأمين الجلستين.

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